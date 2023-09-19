"إكسترا نيوز" توضح ما هى ظاهرة النينو وتأثيرها على درجات الحرارة والأمطار

يعاني العالم منذ سنوات من تداعيات التغيرات المناخية، ومؤخراً ظهرت ظاهرة "النينو"، وهي سلسلة من أحداث الحرور والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء بالمحيط الهادئ، وتحدث عند حدوث انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر.

وتظهر الظاهرة في طريقة حركة الهواء والرطوبة، ما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة.

اقتران ظاهرة النينو عادة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي ووسط آسيا، كما تتسبب في حدوث موجات جفاف شديدة فوق أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية.

واستعرضت فضائية "إكسترانيوز" ما هي ظاهرة النينو وتأثيرها على درجات الحرارة وهطول الأمطار، على النحو التالي:

-هي سلسلة من أحداث الاحترار والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء بالمحيط الهادئ.

-تحدث عند حدوث انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر.

-تحدث النينو من كل سنتين إلى سبع سنوات.

-تستمر عادة لمدة 9-12 شهرا لكنها قد تدوم لمدة سنوات في كل مرة.

-تغير الظاهرة في طريقة حركة الهواء والرطوبة، ما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة.