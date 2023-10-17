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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-10-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الصباح يحرص المواطنون قبل الذهاب لمنزلهم على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن حالة الطقس بمصر، اليوم ستشهد أجواء مائلة للحرارة بالنهار، على كل من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وجنوب سيناء وفي شمال الصعيد.

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-10-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء

وتعتدل الحرارة على كافة السواحل الشمالية، فيما سيصبح حارا على جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس لطيفا بأول الليل مائلا للبرودة بآخره حتى شمال الصعيد، ولطيفا على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الحالة الجوية للبحرين اليوم الثلاثاء، يسود البحر المتوسط حالة جوية وتكون من خفيفة إلى معتدلة، وسترتفع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر، والأحمر سيشهد حالة جوية معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

أخبار الطقس اليوم الثلاثاء

وتسود القاهرة الكبرى طقس شبورة مائية، مع وجود نشاط للرياح معتدل بقيمة حوالي 28 كم/س، ونسبة الرطوبة تكون من 35 إلى 80%، والأجواء ستكون غائمة جزئيًا.

وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ستسودها اليوم الثلاثاء شبورة مائية، ونشاط للرياح معتدل يكون بقيمة 24 كم/س، ونسبة الرطوبة من حوالي 40 إلى 85%، والجو سيصبح غائم جزئيًا.

والسواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري، ستسوده فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح يكون بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من حوالي 50 إلى 90%، والجو يصبح غائم.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023:

القاهرة الكبرى: العظمى 29، الصغرى 21.
محافظة الإسكندرية: العظمى 27، الصغرى 20.
العاصمة الإدارية: العظمى 29، الصغرى 21.
رأس سدر: العظمى 31، الصغرى 20.
مدينة شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 23.
مرسى علم: العظمى 32، الصغرى 23.
أسوان: العظمى 34، الصغرى 20.
محافظة الوادي الجديد: العظمى 32، الصغرى 18.
أبو سمبل: العظمى 33، الصغرى 21.

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