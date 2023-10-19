عاجل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 19-10-2023 فى محافظات مصر وحالة الطقس

يكثر البحث بشكل يومي عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس مع استمرار الأجواء الخريفية في المحافظات وفق بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الخميس 19-10-2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 19-10-2023 في محافظات مصر وتفاصيل الارصاد عن حالة الطقس.

يرصد بيان الهيئة العامة للارصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الخميس يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق البيان تتكون شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 19-10-2023

القاهرة العظمى 30 الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 30 الصغرى 21

6 أكتوبر العظمى 31 الصغرى 20

بنها العظمى 30 الصغرى 21

دمنهور العظمى 29 الصغرى 21

وادي النطرون العظمى 30 الصغرى 21

كفر الشيخ العظمى 29 الصغرى 20

المنصورة العظمى 30 الصغرى 21

الزقازيق العظمى 29 الصغرى 21

شبين الكوم العظمى 30 الصغرى 22

طنطا العظمى 29 الصغرى 19

دمياط العظمى 29 الصغرى 20

بورسعيد العظمى 28 الصغرى 21

الإسماعيلية العظمى 31 الصغرى 20

السويس العظمى 32 الصغرى 21

العريش العظمى 27 الصغرى 20

رفح العظمى 27 الصغرى 21

رأس سدر العظمى 31 الصغرى 20

نخل العظمى 27 الصغرى 13

كاترين العظمى 24 الصغرى 12

الطور العظمى 28 الصغرى 23

طابا العظمى 29 الصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 32 الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20

العلمين العظمى 27 الصغرى 20

مطروح العظمى 28 الصغرى 19

السلوم العظمى 30 الصغرى 18

سيوة العظمى 30 الصغرى 15

رأس غارب العظمى 30 الصغرى 23

الغردقة العظمى 31 الصغرى 24

سفاجا العظمى 30 الصغرى 23

مرسى علم العظمى 32 الصغرى 24

شلاتين العظمى 32 الصغرى 22

حلايب العظمى 28 الصغرى 24

أبو رماد العظمى 30 الصغرى 23

رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 24

الفيوم العظمى 29 الصغرى 18

بني سويف العظمى 30 الصغرى 18

المنيا العظمى 31 الصغرى 17

أسيوط العظمى 30 الصغرى 17

سوهاج العظمى 31 الصغرى 19

قنا العظمى 31 الصغرى 19

الأقصر العظمى 32 الصغرى 19

أسوان العظمى 33 الصغرى 20

الوادي الجديد العظمى 34 الصغرى 17

أبو سمبل العظمى 35 الصغرى 20