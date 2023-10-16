الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مائل للبرودة".. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى، بداية من اليوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل، حيث إن حالة الطقس تميل إلى البرودة هذا الأسبوع.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى، وهى كالتالى: 

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 16-10-2023 ودرجات الحرارة فى المحافظات

طقس الإثنين

تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب على فترات متقطعة.

الطقس يومى الثلاثاء والأربعاء

تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس يومى الخميس والجمعة

يشهد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية، من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ7 صباحًا تقريبًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الإثنين، عن درجات الحرارة فى مختلف المحافظات، وقالت إن درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والدرجة الصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 26 والدرجة الصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 27 والدرجة الصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 32 والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والدرجة الصغرى 17 درجة مئوية.

بلدان جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 33 والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

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