أمطار ونشاط مكثف للرياح.. "الأرصاد" تُعلن تفاصيل الطقس لـ 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 17 أكتوبر إلى الأحد 22 أكتوبر 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن أغلب الأنحاء تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى توقعات بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الاسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفرالشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء قد تمتد خفيفة متفرقة إلى الاسماعيلية وشمال السويس ووسط الدلتا.

نشاط رياح وانخفاض رؤية

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة، فضلًا عن تقليل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

أمَّا بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية، ويشهد خليج السويس اعتدال وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

كما تكون البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.

بيان هيئة الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتكون على النحو التالي بنسب متفاوتة:

الصغري | العظمي

القاهرة 20° 29°

القليوبية 19° 29°.

الجيزة 20° 29°

السلوم 18° 27°

مطروح 20° 25°

العلمين 20°. 26°

واحة سيوة. 18° 28°

الاسكندرية 20° 26°

البحيرة 19° 27°

كفرالشيخ 20° 27°

دمياط 18° 29°

بورسعيد 20° 28°

العريش 20° 26 °

رفح 19° 26°

الدقهلية 20° 28°

الغربية 19° 29°

الشرقية 20° 29°

المنوفية 19° 29°

الاسماعيلية. 20° 30°

القنطرة غرب. 19°. 30°

السويس. 20° 29°

فايد. 20°. 30°

نخل 17° 28°

سانت كاترين. 14° 25°

شرم الشيخ. 21° 28°

الطور. 20° 29°

راس سدر 21°. 29°

ابو زنيمة. 22°. 28°

ابو رديس. 22°. 29°

دهب. 20°. 30°

نويبع. 20°. 31°

زعفرانة. 22°. 27°

راس غارب. 21°. 27°

الغردقة. 22° 29°

سفاجا. 22°. 29°

مرسى علم 22° 28°

بورغالب. 20°. 28°

القصير. 20°. 29°

راس بناس. 21°. 31°

شلاتين. 20° 32°

ابورماد. 22°. 32°

حلايب. 20° 32°

راس حدربة. 22°. 34°

الواحات البحرية. 18°. 29°

الفرافرة. 17°. 29°

الدخلة. 16°. 31°

الخارجة. 16°. 32°

الفيوم. 20° 30°

بنى سويف 20° 30°

المنيا. 19° 32°

اسيوط. 20° 32°

سوهاج. 21° 33°

قنا. 20° 32°

الاقصر. 20° 34°

ادفو. 21°. 34°

اسوان. 20° 34°

الوادى الجديد. 20° 32°