الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 22

العاصمة الإدارية 29 - 21

6 أكتوبر 30 - 21

بنهـــا 29 - 22

دمنهور 28 - 21

وادي النطرون 29 - 22

كفر الشيخ 28 - 21

المنصورة 28 - 22

الزقازيق 29 - 22

شبين الكوم 29 - 21

طنطا 28 - 21

دمياط 27 - 22

بورسعيد 27 - 22

الإسماعيلية 30 - 20

السويس 30 - 21

العريش 28 - 20

رفح 27 - 21

رأس سدر 32 - 22

نخل 27 - 13

كاترين 24 - 16

الطور 28 - 20

طابا 28 - 24

شرم الشيخ 32 - 24

الإسكندرية 27 - 21

العلمين الجديدة 26 - 21

مطروح 26 - 19

السلوم 26 - 18

سيوة 29 - 17

رأس غارب 32 - 24

الغردقة 32 - 24

سفاجا 32 - 24

مرسى علم 33 - 25

شلاتين 33 - 25

حلايب 31 - 25

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 25

الفيوم 30 - 19

بني سويف 30 - 19

المنيا 30 - 18

أسيوط 30 - 17

سوهاج 31 - 21

قنا 34 - 22

الأقصر 34 - 23

أسوان 35 - 23

الوادي الجديد 34 - 19

أبو سمبل 36 - 24