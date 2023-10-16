تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جوية يشهدها عدد من المناطق في مُختلف المحافظات، مُحذرة من هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ الأجواء المتوقعة اليوم هي أجواء خريفية بامتياز، يُصاحبها سقوط أمطار متفرقة على عدد من المحافظات.

وتوقعت الهيئة هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على: «العلمين - الإسكندرية - برج البرلس - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - المحلة الكبرى - كفرالشيخ – البحيرة».

وأشارت آخر صور للأقمار الصناعية التي ترصدها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار اليوم، إلى استمرار حالة الطقس والتغيرات الجوية المتمثلة في برودة وهطول أمطار، على فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت الهيئة في بيانها، المدن المعرضة لهطول الأمطار المتوسطة، مُشيرة إلى أنَّها قد تغزر أحيانًا، وهي: (الإسماعيلية - طنطا - المنوفية - الشرقية) تنتهي الفرص ليلًا.

وأكدت الهيئة أنَّ المدن المحتملة تتعرض لهطول الأمطار الخفيفة قد تتوسط أحيانًا، هي: (القليوبية - القاهرة - الجيزة)، على أن تنتهي الفرص ليلًا.

وبالنسبة للحرارة، أشارت الهيئة إلى وجود أجواء معتدلة خريفية نهارًا على المدن الساحلية والدلتا ومدن القناة والقاهرة وحتّى شمال الصعيد، إضافة إلى أجواء مستقرة وتميل إلى الحرارة نهارًا على وسط وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أجواءً تميل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء من فترات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، لذلك يرجى ارتداء الملابس المناسبة لهذه الأجواء خاصة الأطفال، وتكون الصغرى على القاهرة متوقعًا أن تسجل 18 درجة مئوية، مُشيرة إلى أجواء باردة على مدينة سانت كاترين والصغرى تسجل 10 درجات مئوية.

ووجهت هيئة الأرصاد سائقي السيارات بالهدوء أثناء هطول الأمطار، فضلًا عن عدم الوقوف بجانب الأعمدة الكهربائية أثناء هطول الأمطار.