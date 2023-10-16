الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

أمطار
أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جوية يشهدها عدد من المناطق في مُختلف المحافظات، مُحذرة من هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ الأجواء المتوقعة اليوم هي أجواء خريفية بامتياز، يُصاحبها سقوط أمطار متفرقة على عدد من المحافظات.

وتوقعت الهيئة هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على: «العلمين - الإسكندرية - برج البرلس - بورسعيد - دمياط -  الدقهلية - المحلة الكبرى - كفرالشيخ – البحيرة».

وأشارت آخر صور للأقمار الصناعية التي ترصدها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار اليوم، إلى استمرار حالة الطقس والتغيرات الجوية المتمثلة في برودة وهطول أمطار، على فترات متقطعة حتى نهاية الأسبوع.

شبورة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم

"الأرصاد": طقس خريفى وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها، المدن المعرضة لهطول الأمطار المتوسطة، مُشيرة إلى أنَّها قد تغزر أحيانًا، وهي: (الإسماعيلية - طنطا - المنوفية - الشرقية) تنتهي الفرص ليلًا.

وأكدت الهيئة أنَّ المدن المحتملة تتعرض لهطول الأمطار الخفيفة قد تتوسط أحيانًا، هي: (القليوبية - القاهرة - الجيزة)، على أن تنتهي الفرص ليلًا.

وبالنسبة للحرارة، أشارت الهيئة إلى وجود أجواء معتدلة خريفية نهارًا على المدن الساحلية والدلتا ومدن القناة والقاهرة وحتّى شمال الصعيد، إضافة إلى أجواء مستقرة وتميل إلى الحرارة نهارًا على وسط وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أجواءً تميل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء من فترات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، لذلك يرجى ارتداء الملابس المناسبة لهذه الأجواء خاصة الأطفال، وتكون الصغرى على القاهرة متوقعًا أن تسجل 18 درجة مئوية، مُشيرة إلى أجواء باردة على مدينة سانت كاترين والصغرى تسجل 10 درجات مئوية.

ووجهت هيئة الأرصاد سائقي السيارات بالهدوء أثناء هطول الأمطار، فضلًا عن عدم الوقوف بجانب الأعمدة الكهربائية أثناء هطول الأمطار. 

الأرصاد هيئة الارصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية امطار سقوط أمطار الامطار الإسكندرية

مواد متعلقة

شبورة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم

"الأرصاد": طقس خريفى وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة اليوم

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

وزير الصحة: استعداد كامل لتقديم الخدمة الصحية عبر معبر رفح

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق.. ماذا يحدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا