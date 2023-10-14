السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": طقس خريفى وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة اليوم

طقس خريفي
طقس خريفي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 14- 10- 2023، مشيرة: إلى أننا سنشهد سقوط أمطار خفيفة اليوم على العديد من المناطق.

وأشارت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم: إلى أننا سنشهد زيادة في كميات الأمطار عن الفترات الماضية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية، وستكون على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على مدار اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح، العلمين، الإسكندرية، وشمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط، بورسعيد، رفح، العريش.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

 وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم، والذي أصبح ملحوظًا بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية.

وواصلت: "العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية، مع استمرار السحب التي تحجب أشعة الشمس، مما يساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار".

الأرصاد الطقس حالة الطقس طقس اليوم طقس السبت هيئة الارصاد سقوط أمطار منار غانم الدكتورة منار غانم

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

مسئول أوروبى: إجلاء المواطنين من شمال غزة أمر يستحيل تنفيذه

"القاهرة الإخبارية": الجيش الأمريكى يعلن وصول مقاتلات "إف- 15" إلى الشرق الأوسط

عاجل.. وثيقة: واشنطن تمنع دبلوماسييها من الدعوة إلى "خفض التصعيد" فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا