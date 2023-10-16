الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم

أمطار
أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس، اليوم الإثنين، تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس، اليوم، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بحسب ما أعلنته الهيئة.

الأرصاد: أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية طوال الأسبوع

 

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سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة بمحافظة الإسكندرية

الشبورة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس اليوم فى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار متفاوتة الشدة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن وجود أمطار متفاوتة الشدة من الأحد إلى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة، اليوم الإثنين، على بعض المحافظات كالتالي:

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29
العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 29
6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 30
بنها الصغرى 21 والعظمى 29
دمنهور الصغرى 21 والعظمى 28
وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 30
كفرالشيخ الصغرى 21 والعظمى 28
المنصورة الصغرى 21  والعظمى 28
الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 28
شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 29
 طنطا الصغرى 20 والعظمى 28
دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27
الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30
السويس الصغرى 20 والعظمى 30
العريش الصغرى 20 والعظمى 28
رفح الصغرى 21 والعظمى 27
رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 31
 سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 22
الطور الصغرى 20 والعظمى 28
  طابا الصغرى 21 والعظمى 28
شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 32
الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26
العلمين الصغرى 21 والعظمى 26
مرسي مطروح الصغرى 19 والعظمى 27
السلوم الصغرى 18 والعظمى 27
سيوة الصغرى 16 والعظمى 28
 الغردقة الصغرى 23 والعظمى 30
 مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32
حلايب الصغرى 25 والعظمى 30
رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 30
 الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29
 بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30
 المنيا الصغرى 17 والعظمى 31
 أسيوط الصغرى 18 والعظمى 30
سوهاج الصغرى 19 والعظمى 31
 قنا الصغرى 20 والعظمى 33
الأقصر الصغرى 19 والعظمى 32 
 أسوان الصغرى 21 والعظمى 34
 الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 33
 أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

الأرصاد درجات الحرارة امطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس

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