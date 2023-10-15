الأرصاد: أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية طوال الأسبوع

شهدت محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس السبت، أمطار ورياح في تغير للطقس بعد سطوع كامل للشمس على كافة أنحاء المحافظة.

وأكد خبراء الأرصاد، أن سقوط الأمطار أمر طبيعي خلال فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية دائمًا.

الإسكندرية ووسط سيناء الأكثر تأثرًا بالأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يحدث في الإسكندرية من تغيرات في الطقس كان أمرًا متوقعًا نوهنا عنه منذ بداية الأسبوع، بزيادة فرص تساقط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، نتيجة تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، بما يؤثر على المناطق الساحلية، على ارتفاع من 5- 6 كيلو من سطح الأرض ووجود كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط تعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، والتي يكون معها فرص لسقوط الأمطار وبعض التقلبات الجوية على السواحل الشمالية.

وأكدت لـ"الدستور"، أن الأمطار اليوم والأمس متوسطة الشدة، ومتوقع على مدار اليوم أن تستمر الأمطار المتوسطة على المحافظات الشمالية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، وتمتد لبعض مدن القناة على فترات متقطعة من اليوم، ومتوقع أن تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، واستمرار فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، وتختلف شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وأكثر المحافظات تأثرًا الإسكندرية، مرسى مطروح، الدقهلية، ورفح والعريش، وسط سيناء، وباقي مناطق الجمهورية بصورة أقل، وهذا لا يدل على موجة شتاء قوية، فنحن لا زلنا في فصل الخريف الذي يتميز بالتقلبات الجوية.

توقعات باستمرار سقوط الأمطار

وأوضحت أنه من المتوقع في الخريف هذا العام أن تكون موجات الأمطار أعلى من المعدل الطبيعي كل عام، بسبب التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار كانت ضمن توقعاتنا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وهي أمطار متوسطة الشدة، وقد تصيب البحيرة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية أمر معتاد خلال فصل الخريف، ولم يسبب أي مشكلات، وتم سحب تجمعات المياه، وهناك تواصل بين الهيئة والمحافظات لتلافي أي مشكلات، حيث من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على الإسكندرية والسواحل الشمالية، ولا علاقة له بالطقس في الشتاء إطلاقًا.