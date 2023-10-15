أمطار غزيرة على الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية اليوم.

وقالت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إن الأمطار بدأت منذ الصباح الباكر، وكانت متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، والتي أسفر عنها بعض تجمعات المياه في مناطق بالعجمي والجمرك، وجارٍ التعامل معها بواسطة رجال ومعدات الشركة.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع اليوم الأحد، الموافق 15 أكتوبر، أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطارًا متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبًا، وشهدت الإسكندرية مساء أمس سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة بالأحياء المختلفة.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية معداتها في جميع النقاط الساخنة بالمحافظة، استعدادا لتقلبات الطقس التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ، منذ مساء الجمعة، استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تمركز 150 سيارة ومعدة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوة بـ24 ساعة، ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كل الجهات على مدار الساعة، يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها، وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار، وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق، وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

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أمطار الإسكندرية