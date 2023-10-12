الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة بداية من السبت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم  الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الخميس انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

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انخفاض طفيف في درجات الحرارة 

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارًا من السبت المقبل 14 أكتوبر، من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

ومن المتوقع أن يشهد السبت المقبل، أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، على فترات متقطعة.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس اليوم امطار

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