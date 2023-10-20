الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

انخفاض طفيف.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس بداية من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

 

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درجات الحرارة


وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب ما أعلنتة هيئة الأرصاد الجوية:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 21
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 28 21
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 20
السويس 32 21
العريش 28 19
رفح 27 20
رأس سدر 32 20
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 28 20
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 29 20
العلمين الجديدة 30 19
مطروح 29 18
السلوم 29 17
سيوة 30 17
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 22
حلايب 28 24
أبو رماد 30 23
رأس حدربة 29 24
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 32 17
أسيوط 31 17
سوهاج 32 18
قنا 34 19
الأقصر 33 18
أسوان 34 19
الوادي الجديد 34 16
أبوسمبل 35 20

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة

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