انخفاض طفيف.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس بداية من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة الموافق 20 أكتوبر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أكتوبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس لافتة إلى أن هذه الفترة ستشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس بداية من الغد حتى الأربعاء المقبل

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس بداية من الغد حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس اليوم الخميس 19 أكتوبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- حالة الطقس الجمعة 20 أكتوبر والسبت 21 أكتوبر:



شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأحد 22 أكتوبر 2023

شابورة مائية من الساعة 4 حتى الـ 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

- الإثنين 23 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء الموافق 25 أكتوبر

شابورة مائية من الساعة 4 حتى الـ 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.