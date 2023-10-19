الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

عاجل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 19-10-2023 فى محافظات مصر وحالة الطقس

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل


وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 21
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 28 21 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 20
السويس 32 21
العريش 28 19
رفح 27 20
رأس سدر 32 20
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 28 20
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 29 20
العلمين الجديدة 30 19
مطروح 29 18
السلوم 29 17
سيوة 30 17
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 31 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 32 22
حلايب 28 24
أبو رماد 30 23 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 29 18
بني سويف 30 18
المنيا 32 17
أسيوط 31 17
سوهاج 32 18
قنا 34 19
الأقصر 33 18
أسوان 34 19
الوادي الجديد 34 16
أبوسمبل 35 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 38 24
المدينة المنورة 37 25 
الرياض 36 20
المنامة 36 29
أبوظبي 36 27
الدوحة 38 28
الكويت 37 25
دمشق 26 13
بيروت 27 23
عمان 25 14
القدس 25 15
غزة 27 21
بغداد 35 21
مسقط 33 28
صنعاء 26 9
الخرطوم 38 27
طرابلس 35 27
تونس 34 19
الجزائر 23 15
الرباط 23 13
نواكشوط 34 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 22 5
إسطنبول 24 17
إسلام آباد 27 13
نيودلهي 31 20 
جاكرتا 35 25
بكين 18 6
كوالالمبور 30 24
طوكيو 26 17
أثينا 25 19
روما 28 16
باريس 18 11
مدريد 16 7
برلين 8 7
لندن 15 11
مونتريال 17 12
موسكو 6 2
نيويورك 19 14
واشنطن 21 12
أديس أبابا 25 9

 

هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الشرقية الظواهر الجوية الطرق الزراعية المسطحات المائية البحر المتوسط درجات الحرارة المتوقعة

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