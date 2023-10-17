الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الأرصاد: تزايد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى

أمطار
أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية بشأن حالة الطقس، ويظهر استمرار فرص سقوط الأمطار، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وجاء في بيان لهيئة الأرصاد، أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الثلاثاء طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءًا من السبت

 

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الأقمار الصناعية: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم الأنحاء 

ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20.

هيئة الأرصاد الجوية فرص لسقوط الأمطار الأرصاد درجات الحرارة الاقمار الصناعية

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