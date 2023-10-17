الأقمار الصناعية: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20