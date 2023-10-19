"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة لطقس المتوقعة اليوم على كل انحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إن اليوم تتلاشي فيه فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات، وذلك لزيادة فترات أشعة الشمس، ما يجعلنا نشعر بارتفاع طفيف فى قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ حوالي 30 درجة مئوية خلال فترات النهار، إذ يعد الطقس خريفيًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، موضحة أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الصغرى في بعض المحافظات ليلًا 17 درجة

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، في حين تصل درجات الحرارة في المناطق ذات الظهير الصحراوي إلى 17 درجة مئوية، مؤكدة أن فترات الليل يسودها جو بارد في أغلب محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة، وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن هناك نشاطًا محدودًا من الرياح ولا يوجد له أي تأثير، علاوة على استقرار حركة الملاحة البحرية.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار استقرار درجات الحرارة، مرددة: "لا توجد فرص لسقوط أمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل".