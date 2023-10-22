الأرصاد: طقس معتدل على مدار الأسبوع الجارى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.



قالت هيئة الأرصاد الجوية توجد هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، ودرجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 30- 32 درجة.

طقس اليوم الأحد

ويشهد اليوم الأحد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع اليوم انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ودروب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.