السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة في حالة الطقس.. "الأرصاد" تكشف توقعات الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، إن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى، مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية  صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

فرص أمطار وحدوث شبورة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

كما تظهر كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف  والرياح  شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر:  معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف  إلى مترين الرياح  شمالية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 29 درجة مئوية نهارا و21 درجة ليلا، وتسجل المحافظات الساحلية 28 درجة مئوية نهارا و20 درجة ليلا، فيما تسجل شرم الشيخ 32 درجة مئوية نهارا و22 ليلا، وتصل إلى 34 درجة نهارا على محافظات جنوب الصعيد و20 درجة ليلا.

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الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

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