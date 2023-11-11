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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نوات الإسكندرية لعام 2024.. ونصيحة مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

يبحث العديد من سكان محافظة الإسكندرية وأيضًا زوارها على مستوى المحافظات عن النوات التى من الممكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن جميع النوات التى من الممكن أن تتعرض لها عروس البحر المتوسط خلال الشتاء المقبل. فى هذا السياق ترصد “الدستور” مواعيد نوات الإسكندرية.

جدول نوات الإسكندرية 2024

أول نوة من النوات التى تتعرض لها محافظة الإسكندرية هى نوة رأس السنة في مدينة الإسكندرية يوم 1 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 7 من نفس الشهر وتتزامن مع أعياد رأس السنة الجديدة، أما النوة الثانية هى نوة الفيضة الكبرى في مدينة الإسكندرية يوم 12 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 21 من نفس الشهر.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن النوة الثالثة من نوات محافظة الإسكندرية هى نوة الغطاس في مدينة الإسكندرية يوم 19 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 21 من نفس الشهر، أما النوة الرابعة هى  نوة الكرم في مدينة الإسكندرية يوم 28 يناير 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 2 فبراير 2024، والنوة الخامسة ضمن نوات محافظة الاسكندرية فى شتاء 2024، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هى نوة الشمس الصغيرة في مدينة الإسكندرية يوم 18 فبراير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 فبراير 2024، أما النوة الأخيرة فى نوات الاسكندرية لعام 2024 هى  نوة الحسوم في مدينة الإسكندرية يوم 8 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام.

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وتأتى النصيحة الأهم التى قالت عنها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال حدوث النوات هى عدم ملامسة القطع الحديدية في الشوارع أو أعمدة الإنارة أثناء حدوث البرق والرعد في أوقات النوات، لأن ذلك قد يعرضهم لخطر داهم، وقد يودي بحياتهم.

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