السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنى سويف ترفع درجة الاستعداد "تحسبًا" لتداعيات محتملة بحالة الطقس

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق باستمرار رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

إعلان هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار 

جاء ذلك في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الحالي، وما تضمنتها من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا "بنسبة حدوث 10 إلى 40%" على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

محافظ بنى سويف يتلقي تقرير غرفة العمليات 

 جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، التي يشترك في تنفيذها كل الأجهزة المعنية، موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

شدد محافظ بنى سويف على مسئولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أي تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

أكد محافظ بنى سويف متابعته المستمرة سير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الوضع فيما يتعلق بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، لافتا إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد لمتابعة خطة عمل إدارات الأزمات بكل جهة تنفيذية، خاصة الجهات المسئولة عن المرافق العامة والحيوية، بالتعاون والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة، فضلًا عن قيام اللجنة بالمرورعلى أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ ما يلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

بالإضافة إلى متابعة المسئولين بقطاع الكهرباء والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، أعمال مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية، مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث   أمطار.

بني سويف الطقس شركة المياه الأحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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