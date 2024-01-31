"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس الأول.

“الأرصاد”: أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

وأضاف شاهين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نشهد أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد".

كما أشار إلى أننا نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتابع: "هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه سحب ممطرة متقطعة"، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى الـ72 ساعة المقبلة بأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.