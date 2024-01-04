يكثر البحث عن اسعار الدواجن في مصر بمختلف أنواعها مع استعداد الكثير من ربات البيوت لتربيتها استعداد للمناسبات الدينية الكثيرة القادمة بداية من شهر رجب وشعبان وحتى حلول الشهر الكريم رمضان 2024 والذي تبقى عليه 68 يوم فقط.



ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يناير 2024 في مصر بمختلف أنواعها وفق الأسعار المتداولة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي



الفراخ البيضاء 65 جنيه

الفراخ الساسو 72 جنيه

الفراخ البلدي 100 جنيه

أسعار الدواجن أمهات بيضاء 55 جنيه

بياض أبيض سلك 50 جنيه

أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 52 جنيه

أسعار الدواجن بياض أحمر سلك 60 جنيه

بياض أحمر أرضي 64 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 29 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه

كتكوت ساسو 17 جنيه

كتكوت ساسو بيور 18 جنيه

كتكوت بلدي 7.25 جنيه

كتكوت هجين 11.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أبيض 127 جنيه

سعر بيض أحمر 127 جنيه

سعر بيض بلدي 140 جنيه

أسعار ا لبط اليوم



بط بغال جرموه عمر يوم 39 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 33 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 51 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه

كيلو بط بلدي 90 جنيه

كيلو بط مولار 60 جنيه

كيلو بط فرنساوي 55 جنيه

كيلو بط مسكوفي 90 جنيه

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيه

رومي أبيض كيلو 230 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف من الموضوعات المرتبطة بسعر الدواجن باعتبارها الغذاء الأساسي لها والمؤثرة بدورها على سعر الدواجن.



علف بادي 23% 24،000 جنيه

علف نامي 21% 23،950 جنيه

علف ناهي 19% 23،850 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 18،900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 19،350 جنيه