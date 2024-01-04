أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يناير 2024
يكثر البحث عن اسعار الدواجن في مصر بمختلف أنواعها مع استعداد الكثير من ربات البيوت لتربيتها استعداد للمناسبات الدينية الكثيرة القادمة بداية من شهر رجب وشعبان وحتى حلول الشهر الكريم رمضان 2024 والذي تبقى عليه 68 يوم فقط.
ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يناير 2024 في مصر بمختلف أنواعها وفق الأسعار المتداولة من بورصة الدواجن.
أسعار الفراخ البيضاء والبلدي
الفراخ البيضاء 65 جنيه
الفراخ الساسو 72 جنيه
الفراخ البلدي 100 جنيه
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 55 جنيه
بياض أبيض سلك 50 جنيه
أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 52 جنيه
أسعار الدواجن بياض أحمر سلك 60 جنيه
بياض أحمر أرضي 64 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 29 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه
كتكوت ساسو 17 جنيه
كتكوت ساسو بيور 18 جنيه
كتكوت بلدي 7.25 جنيه
كتكوت هجين 11.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه
أسعار البيض اليوم
سعر بيض أبيض 127 جنيه
سعر بيض أحمر 127 جنيه
سعر بيض بلدي 140 جنيه
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 39 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 33 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 51 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه
كيلو بط بلدي 90 جنيه
كيلو بط مولار 60 جنيه
كيلو بط فرنساوي 55 جنيه
كيلو بط مسكوفي 90 جنيه
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 120 جنيه
رومي أبيض كيلو 230 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه
أسعار الأعلاف
أسعار الأعلاف من الموضوعات المرتبطة بسعر الدواجن باعتبارها الغذاء الأساسي لها والمؤثرة بدورها على سعر الدواجن.
علف بادي 23% 24،000 جنيه
علف نامي 21% 23،950 جنيه
علف ناهي 19% 23،850 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 18،900 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 19،350 جنيه