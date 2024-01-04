الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يناير 2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

يكثر البحث عن اسعار الدواجن في مصر بمختلف أنواعها مع استعداد الكثير من ربات البيوت لتربيتها استعداد للمناسبات الدينية الكثيرة القادمة بداية من شهر رجب وشعبان وحتى حلول الشهر الكريم رمضان 2024 والذي تبقى عليه 68 يوم فقط.
 

ننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يناير 2024 في مصر بمختلف أنواعها وفق الأسعار المتداولة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي
 

الفراخ البيضاء 65 جنيه 
الفراخ الساسو 72 جنيه 
الفراخ البلدي 100 جنيه 
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 55 جنيه 
بياض أبيض سلك 50 جنيه 
أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 52 جنيه 
أسعار الدواجن بياض أحمر سلك 60 جنيه 
بياض أحمر أرضي 64 جنيه 

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 29 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 23.25 جنيه 
كتكوت ساسو 17 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 18 جنيه 
كتكوت بلدي 7.25 جنيه 
كتكوت هجين 11.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه 

 

أسعار البيض اليوم 

سعر بيض أبيض 127 جنيه 
سعر بيض أحمر 127 جنيه 
سعر بيض بلدي 140 جنيه  

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أسعار البط اليوم
 

بط بغال جرموه عمر يوم 39 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 47 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 33 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 51 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه 
كيلو بط بلدي 90 جنيه 
كيلو بط مولار 60 جنيه 
كيلو بط فرنساوي 55 جنيه 
كيلو بط مسكوفي 90 جنيه 

 

أسعار الرومي اليوم
 رومي أبيض عمر يوم 120 جنيه 
رومي أبيض كيلو 230 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه 

 

أسعار الأعلاف 

أسعار الأعلاف من الموضوعات المرتبطة بسعر الدواجن باعتبارها الغذاء الأساسي لها والمؤثرة بدورها على سعر الدواجن.
 

علف بادي 23% 24،000 جنيه 
علف نامي 21% 23،950 جنيه 
علف ناهي 19% 23،850 جنيه 
علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 18،900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 19،350 جنيه  

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أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024

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اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء اسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض اليوم اسعار البط اليوم أسعار الرومي اليوم

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