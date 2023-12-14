الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

الدواجن
الدواجن

تأثرت أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة بالعديد من العوامل التي جعلت أسعارها تتغير بشكل ملحوظ يوميًا، وأبرز هذه العوامل هي ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل حوالي 70٪ من تكلفة إنتاج الدواجن.

وننشر في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر  في أحدث تداول للأسعار.

أسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ البيضاء 63 جنيهًا. 
أسعار الدواجن  الساسو 81 جنيهًا. 
أسعار الفراخ البلدي 110 جنيهات. 
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 60 جنيهًا. 
بياض أبيض سلك 48 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 51 جنيهًا. 
أسعار الدواجن بياض أحمر سلك 58 جنيهًا. 
بياض أحمر أرضي 61 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 30 جنيهًا. 
كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه. 
كتكوت ساسو 19 جنيهًا. 
كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا. 
كتكوت بلدي 9 جنيهات. 
كتكوت هجين 13 جنيهًا. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه. 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات. 
 

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023 فى مصر

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 121 جنيهًا. 
بيض أحمر 123 جنيهًا. 
بيض بلدي 142 جنيهًا. 

أسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 55.50 جنيه. 
بط مسكوفي عمر يوم 58 جنيهًا. 
بط فرنساوي عمر يوم 32 جنيهًا. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 45 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر يوم 60 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 66 جنيهًا. 
كيلو بط بلدي 90 جنيهًا. 
كيلو بط مولار 60 جنيهًا. 
كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا. 
كيلو بط مسكوفي 90  جنيهًا. 

أسعار الأعلاف 

علف بادي 23% 23،200 جنيه.
علف نامي 21% 23،150 جنيه. 
علف ناهي 19% 23،050 جنيه.
علف بادي نامي 21،5% 21،850 جنيه. 
علف بيض انتاجي 16% 18،700 جنيه.
علف بيض انتاجي 18% 19،150 جنيه.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن

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أسعار النخيل تتجه نحو الانخفاض

اسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار الكتاكيت سعر البيض اليوم اسعار البط اليوم أسعار الأعلاف

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