أسعار النخيل تتجه نحو الانخفاض

تتجه أسعار زيت النخيل نحو أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع في ظل المخاوف من تراجع الطلب عليه في ظل انخفاض أسعار النفط

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر العقود الآجلة لزيت النخيل في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء تراجعت بنسبة 1% ويتجه نحو الوصول إلى أقل مستوى له منذ أول نوفمبر الماضي.

وقال سانديب سينج مدير شركة فارم تريد للتجارة والاستشارات في كوالالمبور إن المشترين من الصين والهند لم يظهروا عجلة كبيرة لشراء زيت النخيل.

ضعف التمويلات في القطاع الزراعي

وأضاف أنه يتوقع أن يتراوح سعر زيت النخيل بين 3550 (24ر754 دولارا) و3850 رينجت ماليزي للطن في ظل ضعف الطلب، متابعا أن ضعف التمويلات في القطاع الزراعي يمكن أن يؤثر سلبا على الإنتاج وبالتالي يحدث انقلاب حاد في السوق إذا قرر التجار جني الأرباح في نهاية العام.

مخزونات زيت النخيل في ماليزيا

يأتي ذلك في حين سجلت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا إحدى أكبر الدول المنتجة للسلعة، تراجعا حاجا في الشهر الماضي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع من وتيرة تراجع الصادرات.

من ناحيته، يتوقع سينج استمرار المخزون الماليزي فوق مستوى 3ر2 مليون طن خلال الشهر المقبل بسبب الطلب الضعيف. وبلغ المخزون في الشهر الماضي 2.42 مليون طن، بحسب بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي الصادرة أمس الثلاثاء.

إنتاج ماليزيا من زيت النخيل

وفي الوقت نفسه، زاد إنتاج ماليزيا من زيت النخيل خلال الشهر الماضي بنسبة 6. 3% شهريا إلى 46. 1 مليون طن؛ وهو أقل قليلا من التوقعات، لكنه أعلى مستوى للإنتاج أيضا منذ خمسة أشهر. في المقابل تراجعت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 18% إلى 05. 1 مليون طن؛ وهو أقل مستوى لها منذ فبراير 2021.

كما ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع سعر زيت النخيل نتيجة توقف إمدادات زيت دوار الشمس القادمة من أوكرانيا.