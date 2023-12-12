جلسة مباحثات بين وزير البترول المصري ونظيره اليمني لبحث سبل تطوير الاتفاقيات

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسى وزير النفط اليمنى والوفد المرافق له على هامش المشاركة فى مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر بقطر وتنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.

تعاون بين مصر واليمن فى صناعة البترول والتعدين

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء على دعم التعاون والتفاهم بين البلدين فى مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين فى إطار الاتفاق الموقع بين البلدين.

تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن

وتناول اللقاء بحث المساهمة فى تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن كأحد المجالات المهمة التى تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، والرغبة القوية فى تواجد الشركات المصرية العاملة فى مجالات المشروعات والخدمات باليمن وكذا خطة اليمن لاستغلال موقعها الاستراتيجى فى تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الغاز الطبيعى وخاصة الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات وذلك إلى جانب التعاون فى مجال استغلال الثروات التعدينية.

مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

وتطرق اللقاء إلى مشاركة اليمن فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024 المقرر عقده فى فبراير المقبل وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التى تم بلورتها خلال المباحثات.

مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد في الجلسة الوزارية الأولى لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في دولة قطر، أن الجميع الآن يتحدث نفس اللغة.

ضرورة التحول الطاقي

كما أشار إلى أن هناك تفاهمًا متزايدًا حيال ضرورة التحول الطاقي، وتطوير الموارد الطبيعية، بما في ذلك البترول والغاز، مع التركيز على تحسين عمليات استخراجها والتعامل الفعّال معها.

خفض الانبعاثات الضارة

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تعزيز الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الضارة، وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون، مع التركيز على تحقيق التقدم التكنولوجي وتوفير تلك التقنيات بأسعار معقولة. شدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحاجة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد في المستقبل.