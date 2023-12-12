الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

6 قرارات لمجلس وزراء «أوابك» خلال مؤتمر الطاقة العربى بمشاركة مصر

مجلس وزراء أوابك
مجلس وزراء أوابك

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إجتماعه الحادي عشر بعد المائة في مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء، وترأس الاجتماع حيان عبدالغني السواد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، ممثل العراق في مجلس وزراء المنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2023.

قرارات مجلس وزراء «أوابك»

وناقش وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة منها:

- مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها،إعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة. 

-  استعراض الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات داخل المنظمة.

- متابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4/107) بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. 

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-  الإعلان عن الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري". 

-  تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2024.

وقد صدر عن الاجتماع عددا من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.

واختتم المجلس الوزاري إجتماعه معربًا عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع الذي تزامن مع عقد الدورة الثانية عشر لمؤتمر الطاقة العربي الذي تحتضنه الدوحة للمرة الثالثة، وأيضا الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والاعداد الجيد.

أوابك مجلس وزراء قطر وزراء النفط النفط

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