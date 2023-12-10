الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يغادر البلاد بعد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية

وزير البترول
وزير البترول

غادر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، البلاد متجهًا إلى دولة قطر للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي الثاني عشر للطاقة الذي يُعقد في الدوحة على مدى يومين ابتداءً من غدٍ الإثنين، ويشارك في المؤتمر وفود رسمية من جميع الدول العربية.

وزير البترول يشارك فى المؤتمر العربي للطاقة 

يأتي ذلك بعد أن قام وزير البترول بالتصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في مقر لجنته بمنطقة بولاق أبوالعلا.

كبار المسئولين والشخصيات

يشارك في المؤتمر أيضًا مجموعة من كبار المسئولين والشخصيات، بجانب نخبة من الباحثين والمختصين في مجالات البترول والطاقة من المؤسسات العربية والدولية، بما في ذلك منظمة أوابك وغيرها.

الطاقة والتعاون العربي

في هذه النسخة الجديدة من المؤتمر التي تحمل شعار "الطاقة والتعاون العربي"، يشارك عدد من الوزراء والمسئولين المتخصصين في قطاع الطاقة من الدول العربية، ويتولى المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة، الكلمة الافتتاحية لهذا الحدث المهم.

أسواق الطاقة العالمية

ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر العربي الثاني عشر للطاقة عدة قضايا هامة، بدءًا من التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها على قطاع الطاقة في العالم العربي، كما سيتناول المؤتمر مواضيع ترتبط بالطاقة والبيئة والاستدامة، وفقًا لما ذُكر في بيان نُشِرَ على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

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وزير البترول متحدثًا

يترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني عشر للطاقة، ستركز الجلسة الأولى على "التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي"، حيث سيلقي وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، ووزير النفط الليبي، محمد عون، كلمات خلالها.

منظمة منتجي البترول

وتعتبر الجلسة الوزارية الثانية جزءًا من فعاليات المؤتمر وتحمل عنوان "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة"، سيترأسها وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، ويتحدث خلالها وزير النفط والبيئة البحريني، الدكتور محمد مبارك بن دينه، ووزير النفط الكويتي، سعد حمد البراك، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، إضافة إلى أمين عام منظمة منتجي البترول الأفارقة (آبو)، الذي يشار إليه بـ APOO.

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