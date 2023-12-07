الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يُكلف المهندس محمود العربي برئاسة مجلس إدارة شركة “إيلاب”

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليفات جديدة فى قطاع البترول، حيث تم تكليف المهندس محمود فوزى رضوان العربي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين الخطى «إيلاب».

“الملا” يُصدر حركة تكليفات جديدة في القطاع 

ومن المتوقع أن يصدر وزير البترول حركة جديدة تتضمن تغييرات وتكليفات لعدد من رؤساء شركات البترول والتعدين، بهدف تعزيز المواقع البترولية والتعدينية بالكفاءات الضرورية لتحقيق الأهداف المستقبلية وتعزيز تبادل الخبرات.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحركة الجديدة ستشمل تولي بعض المواقع الرئيسية الوظائف الشاغلة بسبب انتهاء خدمة حامليها إلى سن التقاعد القانوني، إضافة إلى نقل بعض رؤساء شركات البترول والتعدين من مواقعهم الحالية وتكليفهم بمهام جديدة.

شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية

وأكد المصدر أن الحركة قد تتضمن أيضًا، عددً من شركات التعدين التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، مثل شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية "واديكو"، خاص مع انتهاء خدمة الدكتور أيمن الساعى بسبب بلوغه سن التقاعد القانوني.

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في سياق متصل، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تفعيل مشروع التطوير الهيكلي لشركات البترول والتعدين بالتعاون مع شركة إنبي وشركات عالمية، وذلك في إطار استعدادها لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التابعة لهيئة الثروة المعدنية.

قطاع البترول الملا تكليفات جديدة حركة تكليفات وزير البترول

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