نقابيو قطاع البترول يعلنون تأييدهم للسيسي خلال لقاء بمقر الحملة بالإسكندرية

استقبلت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية وفدًا من نقابات العاملين في قطاع البترول بالمحافظة.

نقابيو قطاع البترول يعلنون تأييدهم للسيسي

ويأتى ذلك برعاية محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، حيث توجه وفد من اللجان النقابية في شركات قطاع البترول بالإسكندرية برئاسة أحمد مبارك وحسام فاروق، نواب رئيس النقابة العامة للبترول بالإسكندرية، إلى مقر الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

إعلان ترشيح وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تأتي هذه الزيارة بهدف إعلان ترشيح وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وكذلك للوقوف على أحدث التطورات في التعاون بين الحملة الانتخابية وغرفة عمليات متابعة الانتخابات في الإسكندرية.

رحب المهندس محمد مجاهد والنائب إيهاب زكريا ومحمود عسكر والمهندس تامر الصفتي بالوفد النقابي، مؤكدين على دور اللجان النقابية البارز والفاعل في هذه المرحلة.

كما أكد مجاهد على أهمية تواجد نقابة البترول برئاسة محمد جبران جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية في تعزيز تقدم مصر.

تحفيز المشاركة العمالية في العملية الانتخابية

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به عمال قطاع البترول كقطاع منظم وأكد على أهمية تحفيز المشاركة العمالية في العملية الانتخابية المقبلة.