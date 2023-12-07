الأحزاب تواصل فعالياتها الجماهيرية بالمحافظات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية المختلفة، عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات المختلفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

مؤتمر حاشد في مطروح

ونظمت أمانة مركز العلمين بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب صالح سلطان أمين الحزب، مؤتمرا حاشدا، لإعلان دعم وتأييد أهالى مركز العلمين والقرى والنجوع التابعة لها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر، عمد ومشايخ ورموز القبائل، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وعدد من قيادات الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الشخصيات العامة، والشباب، والمرأة، وحشود كبيرة من أهالى مركز العلمين.

بدأ المؤتمر، بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم، ثم السلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن إنجازات الدولة المصرية، والتنمية التى تحققت على أرض مدينة العلمين.

وفى كلمته، أكد النائب اللواء يحى العيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، ضرورة النزول للإدلاء بالأصوات، لدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من منطلق الواجب الوطنى.

فيما أشار النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالحزب، لدور الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، واستمرار هذا الدعم إنطلاقا من مكانة مصر التي تعد قلب الوطن العربي.

وفي كلمته، قال النائب صالح سلطان، أمين الحزب، أن هذه الحشود الكبيرة التي حضرت، تؤكد للجميع مؤازرتهم ودعمهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر قوية بقائدها، وفي الأزمات يظهر دورها الجلي.

بينما استعرض النائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي، انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة المجالا، وخاصة الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة.

ومن جانبه، أكد النائب حسن أبو قديرة، أمين التنظيم، ضرورة النزول أيام الإقتراع فى ملحمة وطنية، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وطالب الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، جموع المصريين بالمشاركة، في الانتخابات الرئاسية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كدور وطني واجب على كل مصري.

فيما أوضح، القس مرقص مخائيل، راعى كنيسة العذراء بالعلمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد قوي يتمتع بالرؤية والعزيمة والإرادة، التى تحتاجها البلاد للتقدم نحو المستقبل.

وطالب صلاح عياد، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمحافظة مطروح، عمد ومشايخ ورموز القبائل وأبناء المحافظة جميعا، بالنزول والتصويت بكثافة.

وفى كلمته استعرض الدكتور، حسام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية عددآ من المشروعات القومية الكبرى ومن أهمها إنشاء جامعة العلمين الدولية كمنارة علمية مهمة.

مؤتمر جماهيري في بورسعيد

كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون الذين وصل عددهم إلى 15 ألف مواطن، لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.

وشهد المؤتمر مشاهد مبهجة، حيث حمل المشاركون بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية، بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.

وأكد النائب عادل اللمعي، أمين المحافظة بحزب مستقبل وطن، أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني، مُعددًا الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خاصة في محافظة بورسعيد من تأمين صحي شامل وتحول رقمي، وتطوير الموانئ وإنشاء الأرصفة البحرية وغيرها.

وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن قطاع التعليم العالي حدث فيه تطور غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أن الجامعة تؤكد دائمًا من خلال حملات التوعية والندوات أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض اللواء محمد الغباري، مدير الأكاديمية الوطنية، جانب مما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، رغم التحديات والأزمات العالمية، خاصة نعمة الأمن والأمان داخل الدولة المصرية.

وأوضح الشيخ جمال عواد، مدير أوقاف بورسعيد، أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يستلزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي بقوة.

وأشار الأنباء تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، إلي أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان والوحدة للشعب المصري.

وأكدت الدكتور هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، التطور الكبير الذي شهده قطاع التعليم في مراحله المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل رؤية القيادة السياسية.

مؤتمر في ملعب الاستاد الرياضي بسوهاج

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بملعب الاستاد الرياضى بمدينة سوهاج، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، و٧ آلاف شخص من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة سوهاج، والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأعلن اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو تأييد الدولة المصرية ودعم قرارات القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التنمية.

ومن جانبه، لفت النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى المفارقة بين مواقف الدول التي لطالما كانت تسارع باصدار البيانات ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان، وصمت هذة الدول تجاه الفظائع والجرائم التى ترتكب الآن فى غزة.

من ناحيته، أكد الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مكانة مصر وعظمتها مثمنا دور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

أما الأنبا باخوم مطران سوهاج، فتحدث عن الوحدة والترابط القوى بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط، مؤكدا دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدورها ثمنت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره فى دعم مسيرة التنمية من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك مبادراته فى دعم المراة المصرية.

مؤتمر حزب حماة الوطن

كما نظمت أمانة الشئون الصحية المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة اللواء دكتور عصام القاضي، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المشاركون في المؤتمر وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات بكافة محافظات مصر.

وتم التأكيد كذلك على أهمية المشاركة الايجابية وتشجيع المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع أيام ١٠ و١١ و١٢ من الشهر الجاري، والتصويت للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

مؤتمر جماهيري في المنيا

كما نظمت أمانة محافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بمركز المنيا الجديدة.

يأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي، وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

لقاء جماهيري في بني سويف

كما نظمت أمانة محافظة بني سويف بحزب حماة الوطن برئاسة المستشار حسن جعفر، لقاءا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمدينة الواسطي.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد بهاء شلبي عضو هيئة مكتب المرشح السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والدكتور محمد أسعد أمين صندوق حزب حماة الوطن ومساعد رئيس الحزب، والدكتورة راندا مصطفي أمين المرأة، والدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد.

وأكد المشاركون في المؤتمر وقوفهم خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات بكافة محافظات مصر.

لقاء بعدد من الصم والبكم في القليوبية

على صعيد متصل عقدت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية، لقاء بعدد من الصم والبكم في مدينة بنها بالاستعانة بمترجم إشارة للحشد للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وبرعاية مشكورة من الدكتور النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، ومتابعة من الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي.

وقال اللواء عبدالرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، إن المشاركة السياسية حق لكل مواطن كفلها له الدستور والقانون، كذلك ضرورة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية القادمة وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مضيفا أنه تمت بالاستعانة بمترجم إشارة للأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدتهم فى العملية الانتخابية.

وأوضح راشد، أنه تم عقد الاجتماع بالتعاون مع جمعية "رعاية ضعاف السمع والنطق" الصم والبكم ببنها، مشيرا إلى أهمية المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات في الانتخابات الرئاسية، وأثار هذه المشاركة علي مستوي الأفراد والمستوي المجتمعي والعالمي، موضحا أن المشاركة الانتخابية تعزز الولاء والانتماء للوطن، مما يعني الحفاظ علي الوطن ومقدراته في ظل الأخطار التي تحيط بالبلاد.

كما أشار أيضا إلى أن المشاركة تعزز الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي وتؤدي إلي المزيد من العدل الاقتصادي والاجتماعي والمساواة في المجتمع وتفعيل مواد ومبادئ مواد الدستور والقانون.

كما استعرض أخيرا إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والحفاظ علي الأمن القومي للبلاد، ومناصرة أهالي غزة والقضية الفلسطينية.

وأكد حافظ موسي، أمين التنظيم بالمحافظة ونقيب التجاريين بالقليوبية، ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في منع تهجير أهالي قطاع غزة في سيناء، والحفاظ علي القضية الفلسطينية.

وتطرقت مني أبوطالب، أمين اللجنة الثقافية والإعلام بالمحافظة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الحرية المصري، للإنجازات التي حصلت عليها المرأة المصرية بصفة عامة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذا التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كذا ما حققته المرأة من إنجازات في مشاركتها في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية والقضائية والحقوقية، وأيضا ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء، حيث أعلن أن عام ٢٠١٩ هو عام لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مني أبوطالب الخدمات التي قدمها الرئيس والدولة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية وإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك علي السيارات الخاصة بهم، وكذلك تسهيل إجراءات المشاركة الانتخابية والسياسية مع دعم صندوق قادرون باختلاف وبطاقة الخدمات المتكاملة.

كما قامت بإرشاد أعضاء الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا مترجم الإشارة إلى كيفية الكشف عن اللجان الانتخابية بالمدارس والأماكن المنعقدة للتصويت في انتخابات الرئاسة، وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي، حيث تفاعل الأعضاء جميعا مع هذه الإرشادات.

وقدم الحزب لأعضاء الجمعية عددا من التعاقدات والخدمات الصحية الطبية والصيدلية بمستشفيات خاصة وصيدليات خاصة بمدينة بنها بأسعار مخفضة.

وفي نهاية الندوة أجمع أعضاء الجمعية علي عزمهم المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة، لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات طيلة السنوات الماضية لفئة متحدي الإعاقة وكافة فئات الشعب المصري.

مؤتمر حزب المصريين في شبرا

من جانبه نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا نوعيًا بعنوان «مكتسبات ذوى الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، باحد القاعات بمنطقة شبرا مصر، تزامنًا مع يوم المعاق، وذلك في إطار تحركات الحزب لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الوصول لكافة فئات المجتمع المصري.

وحضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ورائد مقدم أمين قطاع شمال القاهرة، ومحمد عبد العليم كمال عجيب عضوا الهيئة العليا، الدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم، وعددًا من قيادات الحزب.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني وقدم المؤتمر رائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، ورحب بالحضور الدكتور عصام خليل لمنطقة شمال القاهرة وحرصه الشديد علي استهداف والوصول لكافة الفئات والقطاعات المختلفة بصورة حقيقية وملموسة؛ وتخلل المؤتمر فقرة انشاد ديني وشعر وأغاني وطنية من تقديم ذوى الهمم.

وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته البالغة بالمؤتمر النوعي الذى يستهدف ويحتضن ابطال ذو قدرات استثنائية، ولعل ذلك من أفضل المؤتمرات التي يشهدها وينظمها الحزب منذ تأسيسه، ووجب الشكر للمنظمين واصحاب الفكرة رائد مقدم وابانوب وحيد.

وقال “خليل”: “نجتمع اليوم على أرضية وطنية وعلينا مسؤولية وطنية ودستورية ومجتمعية للنزول في الانتخابات الرئاسية جميعًا وبالأخص ابطالنا من ذوى الهمم ايام 10 و11 و12 ديسمبر يكونوا أمام صناديق الاقتراع وصوتهم للرئيس الذى اولي اهتمامًا بالغ بهذا الملف الحيوي، صوتكم للرئيس السيسي وظهوركم أمام لجان الأقتراع رسالة للعالم بأن بلادنا العزيزة متحضرة وقوية وتطبق أسمي حقوق الإنسان والإنسانية أفضل من كافة دول العالم”.

وأضاف: “عليكم يا أبطال مصر رفع راية العلم امام العالم اجمع وكل منكم يستطيع وبحضوره القوي مع اصدقاءه واسرته ومحبية امام اللجان الانتخابية ويسعدني وجود ممثل لكم داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الأنتخابية”.

وشدد علي ضرورة الأصطفاف والتلاحم مع الوطن والقائد لاستكمال حكاية الوطن وتلافي كافة العقباب والإشكاليات؛ وردًا علي بعض التساؤلات والشكاوى قال:" ان خطوات الرئيس السيسي سريعة واستثنائية في كافة الملفات ولا يواكبها سرعة من الجهاز التنفيذى وفي القلب منها منظومة رعاية وخدمة ذوى الهمم، مؤكدا بان المصريين الأحرار بابه مفتوح ويسعد بخدمة كافة ابناء مصر وسيكون دائم التواصل والتنسيق مع الأبطال وانتم عنوانا".

واستطرد:" أننا على قلب رجل واحد في ختام الانتخابات سنقول معًا تحيا مصر دائمًا وابدا.. ومن هنا فأنني اقول انكم اصحاب قدرات استثنائية وليست إعاقة فان الله لا يحرم احد من شئ الإ ويمنحه سمة اخرى عظيمة، فان هناك اناس اصحاء جسديا ولكن الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الإنسانية والأخلاقية، فانتم ذو قدرات عظيمة وطاقات هائلة وابطال تفخر بها مصر، وسنكون معا لكل وتيسير كافة الاشكاليات التي قد تواجهكم بجد واجتهاد".

من جانبه، تحدث الشيخ عبدالحميد يونس، ذوي الهمم العالية ووضع الأهداف المراد الوصول إليها في الدولة لخدمة ذوي الهمم، دور المرأة فى تربية الرجال وصانعة الأبطال.

ومن جهته، تناولت كلمة النائبة السابقة عن ذوى الهمم جهاد ابراهيم، الحديث عن الرئيس الإنسان والذى تغير في عهد وضع ومكانة ذوى الإعاقة وبات لهم تمثيل نيابي وبرلماني وغيرها.

وألقى القمص كاراس ابراهيم راعي كنيسة العذراء مريم بمسرة، كلمة الكنيسة تحدث فيها عن دور الرئيس واهتمامه بفئات المجتمع المصري من المرأة والاطفال وذوى الهمم والذى حرص علي اعطاءهم حقوقهم كاملة، وناد بضرورة المشاركة الإيجابية والفاعلية بقوة في الانتخابات الرئاسية والنزول للصناديق.

وتحدث الكابتن خالد حسان، أول معاق يعبر بحر المانش، عن دور الرئيس السيسي في تغيير حياة ذوي الإعاقة في مصر، والاهتمام باصحاب الاعاقة المؤهلين للبطولات وغيرها وتناول وجود قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون 39 بالشؤون الاجتماعية، وحث بزيادة الاهتمام بالمخترعين واصحاب الرؤي من ذوى الإعاقة.

ووصف أحمد حسن العجوز، من هيئة الدفاع عن الإعاقة، الرئيس السيسي بأنه الأب والإنسان والذى كان راعيا لصدور قانون الاعاقة 2018 وصندوق ذوى الاعاقة واهتمامه الحقيقي بهذه الفئة التي عانت كثيرا طيلة العهود.

وجاءت كلمة محمد سعيد عمارة، المنسق العام ومؤسس حملة 15 مليون معاق، عن المكتسبات الملموسة في عهد الرئيس السيسي ووجود مادة في الدستور المصري للاهتمام بهذه الفئة وايضا صدور حزمة قوانين تحمي ذوى الاعاقة؛ مع جهود حقيقية من الدولة الزام القطاع العام والخاص بتوظيف ذوى الاعاقة بنسبة 5% فاننا جميعا امام جمهورية جديدة في المبني والإدارة.

وتناولت كلمة محمود محمد ابراهيم عضو فريق طموح للكنوز البشرية متطوع في جمعية رسالة، عن معاناته في الحياة بسبب ظروفه الإعاقية، دور الرئيس السيسي في تغير منظور ذوي الهمم واهتمامه البالغ باعطاهم الحق المجتمعي والقانوني وتشجيعه لهم دائما.

وقال الكابتن أبانوب وحيد، أحد ابطال لعبة البوتشا، إن الدولة بقثيادة الرئيس السيسي أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، فقد وضع المشرع 9 مواد خاصة بالإعاقة في الدستور إضافصة إلى قانون رقم 10 لذوى الاعاقة، كما دشن الرئيس السيسي مبادرة “قادرون باختلاف” لتمكين ذوي الهمم في المجتمع.

وتناول محمد ذكي حسن مستشار في شؤون ذوى الإعاقة، في كلمتة الحديث عن رعاية الرئيس وحماية ذوى الهمم وحصاد من المكتسبات في عهده؛ كما تحدث محمد مرسي خميس، لجنة ذوي الهمم بالمهرجان العربي عن بنود القانون 10 لسنة 2018.