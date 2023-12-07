الانتخابات الرئاسية تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الخميس

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، الضوء على التجهيزات التي تجريها الدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يبدأ نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى مقار لجانهم مساء اليوم، حيث جرى انتداب 15 ألف قاضٍ لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، في وقت كثفت فيه حملات المرشيح للانتخابات حملاتها قبيل بدء "الصمت الانتخابي" غدًا الجمعة.

وقبل أيام قليل على بدء جولة التصويت في الداخل بالانتخابات الرئاسية 2024، تابعت الصحف تكثيف الحملات الانتخابية للمرشحين جهودها قبيل بدء "الصمت الانتخابي".

وفي إطار مواصلة تغطيتها الإخبارية لفاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023»، الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وتتواجد فيه كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر.

وتابعت الصحف فعاليات فعاليات اليوم الثالث للمعرض، مبرزة قيام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة، وكذلك اللقاءات التي قام بها الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع عدد من ممثلي الشركات والدول المشاركة بالمعرض.

كما حاز نشاط الحكومة واجتماعها، الذي عقدته في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صدر اهتمامات الصحف التي تابعت أيضا ترؤس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ القاهرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



ولفتت الصحيفة إلى أن بنداري أوضح أن "الصمت الانتخابي" يبدأ غدا، وذلك قبل بدء الانتخابات بيومين، وحتى يتمكن الناخب من اختيار المرشح الذى سيمثله لرئاسة الجمهورية دون أى تأثير، مؤكدا أنه تم وضع مقرات خاصة بالإعاقة السمعية والبصرية، وكبار السن، كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كل اللوجيستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية من الصناديق والحبر الفسفورى، والماسحات الضوئية عالية الجودة، ومستلزمات الطباعة، وأجرت الهيئة بعملية تشغيل تجريبى للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، وذلك من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة داخل الهيئة.

التصويت في الداخل بالانتخابات الرئاسية

وقبل أيام على بدء جولة التصويت في الداخل بالانتخابات الرئاسية 2024، تابعت الصحف تكثيف الحملات الانتخابية للمرشحين جهودها قبيل بدء "الصمت الانتخابي"، حيث استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة وفدين من أهالى النوبة والإعلاميين، وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة.



ونقلت صحيفة "الأخبار" عن فوزي القول إن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات في محافظة أسوان وباقي المحافظات، كما أن الدستور احتفى بأهل النوبة، بالإضافة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة أسوان أحدثت نقلة نوعية فى مجال الخدمات التى تقدمها المبادرة بجانب العمل على إنشاء بنية تحتية جديدة مهدت الطريق وسهلت الكثير لأهالى النوبة، مضيفا أن الرئيس السيسي اقتحم موضوعات مضى عليها عشرات السنوات ليقوم بتعويض أهالى النوبة نتيجة تضرر أراضيهم من بناء خزان اسوان والسد العالي.



كما تابعت صحيفة "الأهرام" مواصلة حزب مستقبل وطن، نشاطه المكثف في تنظيم المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، حيث نظمت أمانة الحزب بمركز العلمين، برئاسة النائب صالح سلطان أمين الحزب، مؤتمرا حاشدا، لإعلان دعم وتأييد أهالى مركز العلمين والقرى والنجوع التابعة لها للمرشح عبدالفتاح السيسي، كما نظم الحزب فى محافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، بنادى المعارف، لدعم وتأييد المرشح السيسي بالانتخابات الرئاسية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، كما شاركت الحملة الرسمية للمرشح السيسي في مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى بحضور وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية.



وفي السياق، نقلت صحيفة "الجمهورية" تأكيد منى شماخ، المنسق الإعالمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن القنوات والمواقع والصحف المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم وكانت على تواصل دائم مع الجميع.

وأضافت أن وسائل الإعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين، وعـرض برامجهم وأفكارهم؛ مما ساهم بشكل كبير في رفع درجـة اهتمام االمواطنين، فيما وجه باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رسالة لكل أعضاء الحملة شكرهم فيها على الجهد الذى بذلوه طوال الأيام الماضية والذى ظهرت نتائجه في انتشار اسم المرشح وأفكاره وبرنامجه.



وذكرت الصحيفة، أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، اختتمت سلسلة لقاءاتها التنظيمية مـع أعـضـاء الأمانات النوعية المختلفة لحزب الشعب الجمهوري، بلقاء جرى عـقـده مع منسقى الحملة، ورؤساء غرف العملسات بالمحافظات، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة

الجديدة.

عسكريا، وفي إطار مواصلة تغطيتها الإخبارية لفاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023»، أوردت صحيفة "الأهرام"، أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات المعرض، الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وتتواجد فيه كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة، واستمع من ممثلى الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية.



وذكرت الصحيفة، أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق جيل بويدفيزى المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.



وتابعت الصحف اللقاءات الثنائية المكثفة التي أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مع عدد من ممثلي الشركات والدول المشاركة بالمعرض، ومنهم الفريق ووكر زمان المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والعميد بداوى غانى مدير الصناعات العسكرية بالجزائر رفقة الملحق العسكرى بسفارة الجزائر بمصر، والتقى كذلك بكريستوف سالمون الرئيس التنفيذى لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية.



وذكرت الصحيفة المهندس وزير الدولة للإنتاج الحربى التقى كذلك الفريق أنطونيو كونسلفا رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية بإيطاليا على رأس وفد رفيع المستوي، بحضور السفير الإيطالى بمصر، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية من خلال فتح آفاق للتعاون المشترك. كما التقى الوزير محمد صلاح الدين مصطفي ممثلى شركة «روس أوبورون» الروسية لبحث التعاون ذات الاهتمام المشترك.



وتابعت الصحيفة كذلك لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي مع جوزيف جوستيلا نائب رئيس شركة «نورثروب جرومان» الأمريكية والمدير التنفيذى للشركة فى الشرق الأوسط وأوروبا؛ كما بحث مع العميد ركن محمد بن صالح بن عبد الله العبري مدير عام البحوث والصناعات العسكرية بسلطنة عمان التعاون المشترك.

تثمين الجهود المصرية في نفاذ المساعدات إلى غزة



وعلى صعيد متابعتها لنشاط الحكومة، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن أعمال المؤتمر من رسائل مهمة.



وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزراء لفت إلى زخم اللقاءات الرسمية التى عقدها الرئيس السيسي، خلال مشاركته بقمة المناخ بدبى، مع عددٍ من قادة الدول والحكومات، وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، والتي لم تقتصر مناقشاتها على قضايا المناخ، بل امتدت للتشاور بشأن الأزمة فى قطاع غزة، وتثمين الجهود المصرية في التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما اعتبر رئيس الوزراء أن مُشاركة الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركته بقمة «COP28» تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على المستويين الرسمي والشعبي.



على جانب آخر، نشرت الصحيفة أن مدبولي تطرق خلال الاجتماع - إلى افتتاح الرئيس السيسي، لمعرض مصر الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي يضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكل الجهات التي شاركت فى تنظيم هذا الحدث المُميز، مشيدًا بما يتضمنه المعرض من مُنجزات وطنية؛ تعكس خطوات مصر الثابتة فى مجال تعزيز التصنيع المحلي، بالتعاون مع أكبر الشُركاء الدوليين المُتخصصين في هذا المجال.



ولفتت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء - خلال اجتماعه - على عدة قرارات، شملت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة فى ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر.



فيما أبرزت صحيفة "الأهرام" ترؤس مدبولي اجتماع اللجنة العليا "لشئون المشاركة"، بحضور كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ القاهرة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.



ونقلت الصحيفة تأكيد مدبولي الأهمية البالغة التى تحظى بها اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق واسعة أمام هذا القطاع، وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى غير المسبوق، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادى، على نحو يسهم فى دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، مما يسهم فى توافر المزيد من فرص العمل.



وفي اليوم الـ 61 من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تابعت الصحف المصرية إعلان حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بالقطاع، فيما واصل جيش الاحتلال هجومه البرى وقصفه الجوى والمدفعى على أنحاء متفرقة من القطاع، والذى وصفه بالأشرس منذ بدء "الغزو"، وقد أسفر ذلك عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، جاء ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر ارتكاب جرائم وحشية فى القطاع، ومقتل طفل كل ١٠دقائق.

مئات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية



ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصادر فلسطينية إعلانها مئات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة فى غزة مع دخول الحرب شهرها الثالث، وذكرت أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء هجمات جوية إسرائيلية مكثفة فى الساعات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، شملت مدرسة تؤوى نازحين ومنازل سكنية مأهولة.



في الأثناء، ذكرت الصحيفة أنه جرى رصد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود، بعد إنذارات الجيش الإسرائيلى بالإخلاء من مدينة خان يونس ومحاصرتها من ثلاث جهات.



هذا ونال النشاط المكثف الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع المزيد من التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مساحات واسعة من التغطيات الإخبارية للصحف، حيث نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مساعد وزير الخارجية المشرف على القطاع الأوروبي، السفير د.محمد البدري مجددا الموقف المصري بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين؛ اتساقًا مع القرارات الأممية ذات الصلة، محذرا من عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاورات موسعة عقدها مساعد وزير الخارجية أمس بمقر وزارة الخارجية، مع وفد من وزارة الخارجية الكرواتية، برئاسة مدير عام الشئون السياسية بالوزارة الكرواتية السفير بيتار ميهاتوف.



وأضافت الصحيفة أن البدري تناول الجهود المصرية لمواجهةُ الأوضاع الإنسانية المتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، والوقف الفوري الفوري والممتد للعمليات العسكرية، مستعرضا ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



إلى ذلك، أوردت صحيفة "الأخبار" أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تفقدت مؤسسة الهلال الأحمر المصري؛ للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعمًا لأشقائنا فى غزة.

ونقلت الصحيفة تدوينة لقرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - جاء فيها " كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التى يقوم بها دعمًا لأشقائنا في غزة. لقد تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار فى ملحمة إنسانية متكاملة.



كما نقلت صحيفة "الجمهورية" تأكيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة "لوزا" نايبة عن وزير الخارجية، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذى عقد بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.



ونسبت الصحيفة لنائب وزير الخارجية القول إن هذه الممارسات تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي.