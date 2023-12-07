الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف سيصوت المصريون لرئيسهم؟.. رويترز تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

سلطت وكالة رويترز، الضوء على  الانتخابات المصرية التي من المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، في ظل اهتمام الرأي العام بالأزمة الاقتصادية إثر الحروب والضغوطات العالمية، فضلا عن الحرب في غزة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الصادر، أنه من المقرر إجراء التصويت في مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، بعدما تم إجراء التصويت للمصريين في الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة ثانية في أوائل يناير. 

ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت، وفقًا لهيئة الانتخابات، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

من هم المشرحون الذين يخوضون الانتخابات

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الوطنية للانتخابات تحدد كيفية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات المصرية

والمرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي المصري الذي يمثل يسار الوسط، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتتولى هيئة الانتخابات الوطنية مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة، وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب الوكالة، وبعد التعديلات الدستورية في عام 2019، تم تمديد الولاية الرئاسية إلى ستة من أربع سنوات.

وغيرت التعديلات الحظر التام على أي رئيس يقضي أكثر من فترتين، إلى الحظر الذي يمنعه من الخدمة أكثر من فترتين متتاليتين.

رويترز من 10 إلى 12 ديسمبر الرأي العام الاقتصادية الحرب غزة

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