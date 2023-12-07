الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مارينا سامى: ائتلاف نزاهة يعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية بشكل دائم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أوضحت مارينا سامي، المنسق الإعلامي لإتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، دور الائتلاف في متابعة ورصد الانتخابات الرئاسية 2024 سواء في الداخل أو الخارج، قائلة: "إن ائتلاف نزاهة مكون من 54 متابع دولي من 34 دولة".

وأضافت مارينا سامي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news: "بدأنا أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية في 1، 2، 3 ديسمبر"، لافتة إلى أنه كان يتم التنسيق بين المتابعين الدوليين وبين عرفة العمليات المركزية للائتلاف في القاهرة، بغرض استقبال الإفادات والملاحظات والحوار من المتابعين الدوليين بشأن عملية المتابعة في السفارات والقنصليات في الخارج، وأصدرنا تقريرًا بعد تصويت المصريين رصدنا فيه كافة التعليقات والملاحظات من الائتلاف.

وأوضحت أنه فيما يخص المشهد الانتخابي خارج مصر، فقد أدلينا بكل ملاحظاتنا خلال هذا التقرير، حيث رصدنا ترتيبات القنصليات والسفارات لكافة الإمكانيات اللوجستية من صناديق الاقتراع وتوفر أوراق الاقتراع المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الانتخابات الرئاسية ائتلاف نزاهة تصويت المصريين بالخارج المشهد الانتخابي بالخارج مارينا سامي

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