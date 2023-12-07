مدارس الجيزة تكتسى بأعلام مصر قبل انتخابات الرئاسة (صور)

حالة من الاستعدادات تشهدها عدد من مدارس محافظة الجيزة لاستقبال انتخابات رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة محيط المدارس ورفع الجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من ١٠ لـ١٢ ديسمبر الجاري.

استعدادات انتخابات رئاسة الجمهورية

وشهدت عدد من المدارس بعض الاستعدادات لبدء الماراثون الانتخابي، حيث اكتست المدارس بأعلام مصر على مداخل ومخارج بوابات المدارس بجانب تصميم بعض المظلات وسرادق بأعلام مصر أيضا لتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين.

وتم التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وكانت قد أعلنت مؤسسة "الدستور"، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

صوتك لمصر

تتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري. وتتضمن هذه الفعاليات:

إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها.

توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، إن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.

وأضاف "الباز" أن المبادرة تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

مؤسسة الدستور مؤسسة إعلامية مستقلة تأسست عام 1995. وتصدر المؤسسة صحيفة الدستور اليومية، وموقع الدستور الإلكتروني، ومملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدارس محافظة الجيزة

مدارس محافظة الجيزة

مدارس محافظة الجيزة

مدارس محافظة الجيزة

مدارس محافظة الجيزة