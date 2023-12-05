الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الدستور" تطلق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. عاجل

شعار مؤسسة الدستور
شعار مؤسسة الدستور

أعلنت مؤسسة "الدستور"، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. كما تسعى المبادرة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

تتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المصري. وتتضمن هذه الفعاليات:

  • إطلاق حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #صوتك_لمصر للتشجيع على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها.
  • توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمواطنين حول الانتخابات الرئاسية، وتسهيل الوصول للجان التصويت، عبر سلسلة من الأشكال الصحفية المختلفة: أخبار، مقالات، إنفوجرافيك، فيديو جرافيك.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، إن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي الانتخابي بين المواطنين.

وأضاف "الباز" أن المبادرة تستهدف التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا على كل مواطن مصري.

مؤسسة الدستور  مؤسسة إعلامية مستقلة تأسست عام 1995. وتصدر المؤسسة صحيفة الدستور اليومية، وموقع الدستور الإلكتروني، ومملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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