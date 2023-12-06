فريدة الشوباشي: "المشاركة في انتخابات الرئاسة معركة لازم نكسبها"

أشادت بمبادرة "صوتك لمصر"

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بمبادرة الدستور "صوتك لمصر" وأهميتها في الوقت الراهن، لاستكمال الحلم الذي يطمح إليه المصريين.

مبادرة صوتك لمصر

قالت الشوباشي، لـ"الستور":"أنا مع هذه المبادرة قلبًا وقالبًا"، وأريد أن أقول إن حلمنا طويلًا لم ينتهى بعد، وهذا الحلم يريد أن يكتمل بأن نتقدم أكثر وأكثر ونختار من نريد أن نكمل معه المشوار، مضيفة: “كلما كانت المشاركة واسعة كلما كان القرار له ثقل ومصداقية أكثر”.

واستنكرت الشوباشي من يريدون الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية:"مفيش حاجة اسمها هو ناجح ناجح، لكن من المهم النزول وهذا يعني أنه نعم أنا اللي اختارت هذا الشخص ليكون رئيسًا للبلاد".

كما وجهت رسالتها للعازفين عن المشاركة في انتخابات 2024: “مخطئون لأن هذا الانعزال ليس في صالحنا حينما نتكلم عن الوطن، والوطن يفرض علينا النزول لانتخاب المرشح الذي نختاره بأكبر قدر ممكن من الأصوات”، مختتمة حديثها بالقول: "المشاركة معركة مهمة جدا لازم نكسبها".

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات داخل مصر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وأيضًا تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.