صوتك لمصر.. منسق حياة كريمة: المشاركة تعزيز للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر

استعرضت الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، فيه جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، حيث قالت يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات، مع التذكير بالحاجة للتعاون وبذل كل الجهود من أجل الوفاء بالمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مع التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في الإسهام في بناء وتعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن السعي الدؤوب للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، انطلاقًا من رؤية واضحة، وتحقيقًا لتطلعات الشعب المصري.

وأكدت سامي أن الرئيس السيسي، قام بذلك بضمان حرية التعبير وحق المشاركة السياسية لجميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ، وأن هناك تطورًا كبيرًا في الحركة السياسية في مصر، وأبرزت القناعة الوطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون

وأشارت سامي، إلى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر يعملون على دعم وتشجيع المشاركة في العملية الانتخابية، وتوفير بيئة حرة وعادلة للمنافسة السياسية، مؤكدة أن المشاركة السياسية وحقوق الإنسان هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التقدم والازدهار في مصر.

ودعت الدكتورة زينب سامي، الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل البلاد والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي، موضحة أن المواطنين المصريين يتمتعون بحقوقهم وحرياتهم بحرية وكرامة، وأن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والرفاهية لجميع شعبها، بفضل مجهود الرئيس السيسي خلال مدة حكمه.

وأشادت بجهود الرئيس السيسي، في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، ودعت إلى استمرار المشاركة الفاعلة من قبل الشعب المصري لتحقيق التقدم والتنمية في البلاد.