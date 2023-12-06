"صوتك لمصر".. برلماني: المشاركة بالانتخابات تؤكد مبدأ الديمقراطية

أكد النائب أحمد يحيى الجحش، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أهمية المشاركة السياسية وحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الجحش إلى حرص الرئيس السيسي على احترام حقوق الإنسان والحريات وتعزيز الديمقراطية في مصر.

وأضاف أن المشاركة السياسية تؤثر في صنع القرار وتحديد مستقبل الدولة، وتعكس وعي المجتمع ومعرفته بحقوقه وواجباته تجاه الدولة، وأشار إلى أن المشاركة السياسية، وأن الرئيس السيسي كان حريصًا منذ توليه رئاسة الجمهورية على احترام حقوق الإنسان والحريات، وكذلك على إنشاء دولة ديمقراطية تسمح للمواطنين بالمشاركة في صنع سياسة الدولة وتحديد أولويات العمل بها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات.

إنجازات السيسي في شتى المجالات

وأضاف أن إنجازات السيسي في شتى المجالات وفي مقدمتها القطاع الصحي، الذي تحقق فيه إنجازات عديدة بدء من القضاء على فيروس سي، شمول التأمين الصحي يغطي 6 محافظات ونوه بأن مباردة «حياة كريمة» شملت كل قرى مركز زفتى في المرحلة الأولى بمحافظة الغربية بتكلفة وصلت إلى 4.5 مليار جنيه.

وأضاف الجحش: “الشعب المصري يخطوا بثقة نحو مستقبل مشرق تحت قيادة قوية ومستقرة، مع الاهتمام المستمر بالقضايا الدينية والوطنية وتعزيز والخارجية وذات المصالح المشتركة وإعادة بناء العلاقات والتواصل الإقليمي والدولي، ومن المتوقع أن تستمر مصر في دورها الهام كوسيط وعامل أصيل للسلام في المنطقة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، لصالح مصر والمنطقة بشكل عام”.

وأوضح النائب، أنه يراهن على وعي الشعب المصري وحبه العظيم للوطن، ويؤمن بأن دور الشعب المصري العظيم ومشاركته تساهم في البناء والحفاظ على مصر، وبناءً على ذلك، فإن إرادة الشعوب تعتبر أساسًا لسلطة الحكومة، وتعكس تقدم الوطن ورقيه، وتعد عقد الانتخابات الدورية والحقيقية بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.