القصبى: وقت الثورة ارتدى الرئيس السيسى ثياب الشجاعة معلنًا استعادة الدولة

قال الدكتور عبدالهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه فى الوقت اللى كان فيه قتل وخطف وسفك دماء بالشوارع خلال ثورة 30 يونيو وجدنا الفريق عبدالفتاح السيسي يرتدى ثياب العزة والشجاعة يعلن عن استعادة الدولة المصرية من خلال وقف العمل بالدستور، مشيرًا إلى أن الرئيس كان رافضًت الترشح لرئاسة البلاد فى ذلك التوقيت الخطر.

وأضاف القصبي، خلال مؤتمر بحزب مستقبل وطن، أنه فور نزول المواطنين إلى الشارع والهتاف باسمه رضخ لنداء المصريين، وطالبهم بأن يكونوا صفًا واحدًا.

وأشار إلى أنه على جميع المسئولين في المرحلة الحالية أن يكونوا على قدر المسئولية، لأنها تتطلب أيضًا أن نكون صفًا واحدًا.

فيما أكد النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالغربية أن إنجازات الرئيس عديدة أبرزها مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى جميع المبادرات الصحية التى خدمت ملايين المواطنين، داعيًا المصريين للنزول أمام صناديق الانتخابات حتى يرى العالم صورة مصر الحقيقية.