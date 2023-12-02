أمانة حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم تنظم مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس السيسى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عبد الحميد مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي بقرية الريان، بحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، وأمين مساعد التنظيم شعيب الشيمي، وأحمد المنياوي أمين مساعد العلاقات، والأمناء المساعدين لأمانة المركز، والأمناء النوعيين بالمركز، والوحدة الحزبية بالريان، والقيادات التنفيذيه بالقرية ويوسف الصديق، ولفيف من الشخصيات المجتمعية بالمركز.

أمانة حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم تنظم مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الريان

وأكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالفيوم، على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ودعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره ومواصلة البناء والتنميه وأضاف أن الجميع لايخفى عليه التحديات الراهنة في الداخل والخارج وأن جموع الشعب المصري أصبح لديه الآن من الوعي السياسي والمجتمعي ما يجعله كتلة واحدة خلف القيادة السياسية للبلاد بما يبرهن شخصية مصر بين دول العالم أجمع.

فيما أشار الحضور إلى حجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وما نتج عنها من استفادات عادت بالنفع على المواطن البسيط، كما تطرق هويدي إلى الوضع السياسي وموقف مصر الواضح والصريح تجاه القضية الفلسطينية ولاسيما موقف الرئيس السيسي الذي أعلن أنه لا تهجير قسري للفلسطينين بما يؤكد حرص الرئيس السيسي على كل شبر من أرض مصر.

فيما أكد الجميع أن الكل على قلب رجل واحد نحو تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمالها، وتلافي ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة أولًا بأول، تمهيدًا لدخول تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

مؤتمر حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم

مؤتمر حزب"مستقبل وطن" بمركز يوسف الصديق بالفيوم