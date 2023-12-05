منسق حملة التبرع بالدم بالغربية: مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

قال عادل عتمان، عضو أمانة التحالف الوطني ومنسق حملة التبرع بالدم بالغربية، إن الحملة التي انطلقت صباح اليوم في ميدان المحطة بمدينة طنطا، تشهد إقبالًا كبيرًا من كافة الفئات، وأنه يتقوقع أن يتم تحقيق المستهدف خلال ساعات قليلة، خاصة وأن المستهدف هو 110 أكياس دم.

وأاضاف منسق حملة التبرع بالدم بالغربية: “كانت وستظل مصر المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي للاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، نتيجة حملة القصف العنيف المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الغذائية وانهيار القطاع الصحي، فأصبح الدعم المادي لسكان القطاع ضروري، فجاءت الدولة المصرية في مقدمة الدول المساهمة في دعم غزة في تلك الأزمة، حيث وفرت جميع أنواع الدعم المادي من خلال تقديم المساعدات عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث وصل حجم المساعدات المصرية أكثر من 90 % من إجمالي حجم المساعدات الدولية، وذلك لمساندة ودعم أهالي فلسطين”.

تحالف العمل الأهلي يدعم الأشقاء الفلسطينيين

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى عدة قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.

وأطلق التحالف حتى الآن قوافل إغاثة شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

كانت القافلة الأولى والتي انطلقت يوم 14 أكتوبر الماضى وتضمنت 108 قاطرات محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات.

والقافلة التانية انطلقت في 4 نوفمبر الماضي والتي كانت تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بهدف إرسال نحو 50 شاحنة يوميًا تحمل آلاف الأطنان من السلع الغذائية والعلاجية والطبية.

ثم جاءت القافلة الثالثة التي أطلقها في 23 نوفمبر الماضي كأضخم قافلة مساعدات فى التاريخ لدعم أهالى فلسطين والتي ضمت أكثر من 600 شاحنة، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية الجاهزة والمستلزمات الطبية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة وأجهزة التنفس الصناعى، ومياه الشرب والأغطية والبطاطين.

كل دول العالم قدمت 3 آلاف طن مساعدات إلى غزة بينما أرسلت مصر أكثر من 12 ألف طن مساعدات، كما أطلق التحالف حملة شعبية موسعة في كل محافظات الجمهورية للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة.

ويمتلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود اللدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.

تبرع بالدم

تبرع بالدم

تبرع بالدم

تبرع بالدم

تبرع بالدم