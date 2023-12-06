السبكى يدعم مبادرة الدستور "صوتك لمصر" ويدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن دعمه لمبادرة جريدة “الدستور” "صوتك لمصر"، التي أطلقتها لتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعا السبكي في تصريح خاص لـ"الدستور" المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات حق وواجب وطني ويجب أن يقوموا بواجبهم تجاه دولتهم.

وتعقد الانتخابات داخل مصر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.