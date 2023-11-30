"ترانس جلوب" الكندية تُخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة في مصر خلال العام المقبل

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، مع جورج ماكسويل، رئيس شركة ترانس جلوب الكندية، وكريج روبرتسون مدير الشركة في مصر، لمتابعة واستعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية.

وأشار الوزير، خلال اللقاء مع الشركة الكندية، خططها لحفر 4 آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل، في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات إنتاجها البالغة حاليًا نحو 11.5 ألف برميل مكافيء يوميًا.

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأشار "الملا" خلال اللقاء، إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الأنشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر، لافتًا إلى أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر؛ سيعظم من المردود المتوقع والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية الفترة المقبلة.