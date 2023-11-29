الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يجرى مباحثات مشتركة مع "بتروناس" الماليزية فى مجال البترول والغاز

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أبانج يوسف، نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال والوفد المرافق له، أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل في تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والإنتاج منه، فضلًا عن الاستعداد لبدء العمل في المرحلة الحادية عشر من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.

 

تعاون بين مصر وبتروناس الماليزية

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27 مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلى لمجهودات خفض الانبعاثات التى تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعى تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية توفر عملة صعبة.

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مصر تمتلك سعات فائضة في مصانع الإسالة بإدكو ودمياط

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك سعات فائضة فى مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز، مشيرًا إلى أن العمل جار مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الإنتاج بتوافق تام، من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة، للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.

الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء

من جانبه، أشار نائب رئيس بتروناس إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد في التوسع في الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء، وتعمل على توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعى للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد بدء الإنتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق.

 

تحقيق المزيد من الاكتشافات

كما أشار نائب رئيس بتروناس إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج فى مصر والدول الأخرى التى تعمل بها.

 

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشهريزال بن شهارى، الرئيس التنفيذي لبتروناس مصر.

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