بروتوكول تعاون بين البترول ومحافظة الإسكندرية لإنشاء محطات تموين سيارات متكاملة

وقع المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة، جاء ذلك فى إطار التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة الأسكندرية

تفاصيل بروتوكول التعاون

وكشف بيان لوزارة البترول، انه بموجب هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بتوفير قطع أراضى لإقامة محطات تموين المواد البترولية والخدمات المتكاملة، على أن يتم إبرام عقد تشغيل وإدارة منفصل لكل محطة، وفقًا للوائح المنظمة لذلك، هذا إلى جانب قيام التعاون للبترول بالتسويق لجذب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر إقامتها وفق البروتوكول،كما سيتم وضع مخططات معتمدة لكل محطة متضمنة جميع المعدات اللازمة للتشغيل وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى.

ورحب " المحافظ " بهذا التعاون الذى يأتى مع شركة التعاون للبترول إحدى شركات قطاع البترول الرائدة فى مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات والمنتجات الكيميائية والبترول وإقامة المحطات ، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم لإقامة تلك المحطات، فى إطار العمل على زيادة انتشار المحطات المتكاملة التى تقدم التموين بالوقود والغاز وكذلك خدمات السيارات والمواطنين

في سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى امام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من اثارها وتداعياتها ، مشيرا إلي أن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم موجها التحية والتقدير لهم علي ما بذلوه من جهد وعمل واخلاص وعطاء أتي ثماره خلال تلك الفترة، مؤكدا على أهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات.