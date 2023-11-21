الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين التعاون للبترول وبتروناس مصر لإنتاج وتسويق المنتجات البترولية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيوسيبى بيدريتى الرئيس الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

بروتوكول تعاون بين التعاون للبترول وبتروناس مصر لانتاج وتسويق المنتجات البترولية

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة فى شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين، مشيرًا إلى أن مناخ العمل فى سوق المنتجات البترولية فى مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وامكانيات للتطوير والتوسع فى أنشطة الشركات العاملة به.

ومن جانبه أكد الرئيس الإقليمى للشركة الماليزية على اعتزازها بالعمل فى السوق المصرى ورغبتها فى تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى اعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة لانتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصرى والأسواق العالمية.

وعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجيوسيبى بيدريتى المدير الإقليمي لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول وشركة بتروناس مصر للزيوت لدعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركتين فى مصر وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل لامكانيات كل طرف من الأطراف بشكل يحقق تكامل المصالح المشتركة،  وقع الاتفاقية كلا من المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول وروبيرتو ميجليو مدير شركة بتروناس مصر للزيوت.

وبموجب الاتفاق سيعمل الطرفين على زيادة التعاون فى الأعمال ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وخاصة بهدف البحث والتطوير وتقديم الإستشارات بشأن الاستثمارات الجديدة وتوحيد الجهود المبذولة فى مختلف قطاعات أنشطة الشركتين.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.

المهندس طارق الملا وزير البترول البترول الشرق الأوسط بتروناس بتروناس الماليزية

مواد متعلقة

مشروع جديد للتكرير.. 3 ملفات هامة أمام وزير البترول خلال زيارته لـ كوريا

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”