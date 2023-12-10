الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: مصر تشهد يومًا مهمًا فى حياتها السياسية

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد يومًا مهمًا فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار الوزير خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا، أن ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنيين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية  واستمرار مسيرة التطوير والبناء، لافتًا إلى أننا نلمس ذلك أيضًا من خلال ما تم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى  خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج البترولى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

الدستوري العمل الدولة المصرية المواطنيين الانتخابية السياسية الاستحقاق

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