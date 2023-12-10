الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول لـ"الدستور": نشهد يومًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى

وزير البترول مع صحفى
وزير البترول مع صحفى الدستور

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تشهد يومًا مهمًا في تاريخها السياسي، وذلك من خلال المشاركة السياسية، في العملية الدستورية، والالتزام الوطني الذي يتحلى به كل مواطن من خلال اختيار المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، في التصويت في لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية في منطقة بولاق أبوالعلا.

 

أعمال الحفر المستمرة في آبار البترول والغاز 

وأوضح وزير البترول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعمال الحفر المستمرة في آبار البترول والغاز في العديد من المواقع البترولية عبر مختلف مناطق الجمهورية تأتي كجزء من استمرارية عمليات الإنتاج.

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عدم توقف عمليات الإنتاج

وفي نفس السياق، أشار الملا، إلى ضرورة عدم توقف عمليات الإنتاج لضمان استمرار العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه على حق المشاركة الديمقراطية للعاملين في هذه الحقول، حيث تم إنشاء لجان انتخابية في بعض المواقع البترولية بهدف تسهيل عملية التصويت للعاملين.

 

اللجان الانتخابية في المواقع البترولية

كما أوضح المهندس طارق الملا أنه تم تنظيم هذه اللجان الانتخابية في المواقع البترولية، سواء في الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية، بطريقة تجمع بين شركات متعددة وحقول بحث مختلفة، لتمكين العاملين في هذه المجالات من التصويت بكل يسر وسهولة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين

أوضح المهندس طارق الملا أننا نشهد حاليًا إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين على مشاركة في عملية الانتخابات، وأشار إلى أن هذا الاهتمام يمثل جزءًا مهمًا من تطور الحياة السياسية في مصر، وخاصة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد أن هناك وعيًا تامًا من قبل المواطنين والعاملين في جميع القطاعات، خاصة في وزارة البترول، حيث يعتبر المشاركة في الانتخابات دورًا مهمًا لكل مواطن، لافتًا إلى أهمية أن يقوم كل فرد بالذهاب والتصويت، مما يعكس الوعي الكامل بأهمية المشاركة المدنية في تشكيل مستقبل البلاد.

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